Обвиняемого в наркоторговле гражданина Литвы экстрадировали в Россию

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Обвиняемый в наркоторговле гражданин Литвы Эгидиюс Татарунас экстрадирован из Испании в Россию, сообщил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

"Третьего августа 2018 года по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию гражданина Литовской Республики Эгидиюса Татарунаса", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с июня по июль 2015 года в Санкт-Петербурге Татарунас с сообщниками незаконно приобрел и хранил в квартире наркотики и психотропные вещества в особо крупном размере, которые обнаружили и изъяли правоохранители при обыске. Поскольку Татарунас скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в международный розыск.

В октябре 2017 года обвиняемый был задержан на территории Испании, после чего ГП РФ направила в компетентные органы данного государства запрос о выдаче.