МАК сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета на Кубани

На месте крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека. 2 августа 2018

На месте крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека. 2 августа 2018

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования происшествия с вертолетом, который потерпел крушение на Кубани во время орошения полей, сообщает МАК в пятницу.

Накануне Южное СУСК РФ на транспорте сообщило, что утром вертолет потерпел крушение на территории агрокомплекса около станицы Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края. Управлял машиной пилот 1969 года рождения, житель Ставропольского края. В результате крушения воздушное судно загорелось, пилот погиб.

По данным регионального главка МЧС, в работах по ликвидации аварии были задействованы 28 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС семь человек личного состава и две единицы техники.

"В соответствии с российским воздушным законодательством, Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

Ранее в Южном СУСК на транспорте уточнили, что вертолет принадлежал индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в Ставропольском крае.