Защита обжаловала арест Третьякова по делу о хищении в НПО имени Лавочкина

Адвокат Игорь Третьяков (слева) во время заседания по избранию меры пресечения по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина. Архивное фото

Адвокат Игорь Третьяков (слева) во время заседания по избранию меры пресечения по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Защита обжаловала решение об аресте адвоката Игоря Третьякова, третьего фигуранта дела о мошенничестве в НПО имени Лавочкина на 330 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Бабушкинском суде Москвы.

"Поступила апелляционная жалоба", — сказали в суде. Дата ее рассмотрения Мосгорсудом пока не назначена.

Защита просила суд ограничиться домашним арестом. Адвокат не признает себя виновным и настаивает, что его контора проделала всю необходимую работу по контрактам.

Гендиректору НПО имени Лавочкина депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле, юридические услуги, считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.