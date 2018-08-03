В Чебоксарах осудили группу производителей суррогатного алкоголя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Ленинский районный суд города Чебоксары вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по факту смерти трех человек после употребления суррогатного алкоголя, восьми участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 10 месяцев до 5,5 лет в колонии общего режима, еще трое злоумышленников приговорены к условному лишению свободы, сообщили РИА Новости в следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Как следует из материалов уголовного дела, 10, 11 и 14 ноября 2015 года в лечебных учреждениях города Чебоксары и Чебоксарского района от острого отравления метиловым спиртом после употребления жидкости, разлитой в литровые бутылки с этикетками Bacardi Black, скончались три человека: две девушки в возрасте 20 и 30 лет, а также один молодой человек в возрасте 22 лет.

Следствием установлено, что в 2013-2015 годах на территории Чувашии группа из 11-ти человек, в которую входили 35-летний житель города Чебоксары, его отец и мать, сожительница, друзья и знакомые, незаконно сбывали под видом элитного алкоголя по низким ценам контрафактную спиртосодержащую продукцию, маркированную поддельными акцизными марками, которую приобретали в Московской области, после чего ввозили на территорию Чувашии на большегрузном автомобиле в опломбированном кузове под видом сертифицированной алкогольной продукции по фиктивным сопроводительными документам. Стоимость одной такой литровой бутылки контрафактного алкоголя составляла от 50 до 120 рублей. Такую низкую цену злоумышленники объясняли тем, что якобы алкоголь произведен с соблюдением технологического процесса на легальных заводах, однако вывезен оттуда неофициально.

При этом указанная продукция не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, поскольку содержала в своем составе метанол и ацетон, концентрация которых многократно превышает концентрацию этанола, а также иные токсичные микропримеси. В частности, в бутылке, сбытой под видом рома Bacardi Black 22-летнему парню и его 20-летней девушке, которые после употребления разлитой в нее жидкости скончались, обнаружено наличие метанола, концентрация которого почти в 8 раз превышала содержание этанола.

"Приговором Ленинского районного суда города Чебоксары восьмерым участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 10 месяцев до 5,5 лет с отбыванием в колонии общего режима. Еще трое злоумышленников приговорены к условному лишению свободы", — рассказали РИА Новости в региональном СУСК.

Материалы уголовного дела в отношении лиц, сбывавших указанный контрафактный алкоголь обвиняемым, выделены в отдельное производство.