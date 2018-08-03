Под Челябинском перевернулся батут с прыгающими детьми, четверо пострадали

ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Батут опрокинулся в пятницу в городе Катав-Ивановск Челябинской области из-за сильного ветра, травмы получили четверо детей, прыгавшие на батуте, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Прокуратура по данному факту организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения ответственными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, уточняется в сообщении.
Кроме того, по данному факту организовано проведение доследственной проверки, ход и результаты проверок поставлены прокуратурой области на контроль, добавляется в сообщении.