Челябинский губернатор уволил обвиняемого в мошенничестве чиновника

ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление об освобождении от занимаемой должности первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева в связи с утратой доверия, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.

Центральный райсуд Челябинска 21 июля вынес постановление об аресте Бахаева до 19 сентября, он обвиняется следователями УФСБ России по области по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Согласно материалам уголовного дела, в 2017 году были осуществлены два платежа из областного бюджета, которые, по мнению следствия, были похищены Бахаевым. Следователь в суде заявил, что Бахаев совершал преступления в составе группы лиц, личности которых не установлены. Гособвинитель после заседания уточнил журналистам, что речь идет о выделении 3,8 миллиона рублей на подготовку и проведение российско-казахстанского форума в 2017 году, который проходил в Челябинске.

"В пятницу губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление об освобождении Антона Бахаева от должности первого заместителя министра экономического развития в связи с утратой доверия", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате проведенной проверки установлен факт предоставления Бахаевым заведомо недостоверных и неполных сведений об имуществе за 2015-2017 годы.

В постановлении губернатора сообщается, что Бахаев освобождается от должности 3 августа 2018 года в связи с утратой "представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему, пункт 1.1 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

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