Челябинский губернатор уволил обвиняемого в мошенничестве чиновника

ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление об освобождении от занимаемой должности первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева в связи с утратой доверия, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.
"В пятницу губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление об освобождении Антона Бахаева от должности первого заместителя министра экономического развития в связи с утратой доверия", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате проведенной проверки установлен факт предоставления Бахаевым заведомо недостоверных и неполных сведений об имуществе за 2015-2017 годы.
В постановлении губернатора сообщается, что Бахаев освобождается от должности 3 августа 2018 года в связи с утратой "представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему, пункт 1.1 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации".