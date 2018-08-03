В Ростовской области мужчину будут судить за подготовку теракта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости. Уроженца Ростовской области Максима Мартынова будут судить за подготовку теракта в одном из торговых центров города Новочеркасска: дело поступило в Северо-Кавказский окружной военный суд и назначено к рассмотрению на 14 августа, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"В суд поступило дело в отношении уроженца Ростовской области 1996 года рождения Максима Мартынова, обвиняемого в подготовке теракта. Первое основное слушание по делу назначено на 14 августа", — сказала она. Кроме того, в пятницу суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 29 января 2019 года.

По информации генпрокуратуры РФ в ЮФО, обвиняемый вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировали в 2017 году осуществить террористический акт в одном из торговых центров Ростовской области.

В рамках расследования уголовного дела правоохранителями изъяты три тротиловые шашки общей массой 580 грамм с электродетонатором, а также боевая ручная граната РГД-5. В отношении Мартынова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мартынову инкриминируются приготовление к террористическому акту, а также незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Другие подробности по делу не приводятся.