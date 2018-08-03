В Карелии тушат пожар на острове, где испытывали радиоактивные вещества

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 авг — РИА Новости. Сотрудники специальной группы ГУМЧС РФ по Карелии тушат пожар на острове в Ладожском озере, где ранее проходили испытания радиоактивных веществ, говорится в сообщении ведомства.

"Тридцать первого июля сотрудники Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов предприняли попытку потушить лесной пожар на острове Кугрисаари в Ладожском озере. Обнаружилось, что на острове есть предупреждающие знаки о наличии радиоактивных веществ, которые запрещают нахождение на территории. В связи с этим было принято решение о направлении туда специальной группы сотрудников МЧС. Второго августа они провели обследование острова и приступили к тушению пожара. По предварительной информации, он будет потушен к вечеру 3 августа", — говорится в сообщении.

Пожар на острове Кугрисаари (группа островов Хейнясенмаа в Ладожском озере, не входят в состав Национального парка "Ладожские шхеры") обнаружили очевидцы с парохода. В ГУМЧС по Карелии пояснили, что пожар был локализован вечером 1 августа.

По данным из открытых источников, ядерные испытания на Ладоге проводились с помощью несамоходного судна "Кит" — бывшего эскадренного миноносца "Подвижный", который был выведен из боевого состава в 1953 году. После испытаний он был притоплен в Ладожском озере, а впоследствии летом 1991 года поднят аварийно-спасательным отрядом Ленинградской военно-морской базы и перебуксирован для затопления в Белом море.

В 2013 году на островах Хейнясенмаа был обнаружен ряд точек загрязнения, требующих дальнейшего изучения. Руководитель сектора радиационной безопасности института "Прикладная экология" Андрей Ткаченко сообщил в свою очередь что точки радиационного загрязнения на островах Ладоги представляют только "гипотетическую" опасность.