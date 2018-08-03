Жителя Волгограда задержали после получения посылки с наркотиками

ВОЛГОГРАД, 3 авг – РИА Новости. Жителя Волгограда задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ, которые он получил по почте из Германии, сообщает в пятницу областное ГУМВД.
По данным ведомства, в результате обыска в строящемся доме задержанного волгоградца полицейские обнаружили приспособление для употребления наркотиков. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов в крупном размере". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.