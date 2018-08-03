Троих сотрудников "Крымэнерго" задержали за многократные взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Трое сотрудников государственного предприятия "Крымэнерго" задержаны по подозрению в многократном получении взяток с физических и юридических лиц, сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

Задержание проводилось сотрудниками крымского управления ФСБ РФ 2 августа.

"За многократное получение взяток с физических и юридических лиц Республики Крым задержано трое работников государственного унитарного предприятия "Крымэнерго". Задержанные вымогали денежные средства за технологическое присоединение объектов к электрическим сетям", — сказал журналистам Михайличенко.

По его словам, следственные действия ведутся главным следственным управлением Следственного комитета России по Республике Крым.

"За указанное правонарушение, совершенное группой лиц, в соответствии с ч.5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет, а также наложение штрафных санкций в размере от 70 до 90-кратного размера от суммы полученной взятки", — сказал Михайличенко.

По его словам, данное задержание служит еще одним подтверждением усиления борьбы крымских силовых структур с коррупцией и неотвратимостью наказания за совершение коррупционных деяний.

"По указанию главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова в ближайшее время в департаменте технического присоединения государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" будут проведены серьезные кадровые ротации", — сказал вице-премьер.