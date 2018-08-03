Депутата саратовской облдумы заподозрили в крупном мошенничестве

САМАРА, 3 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Саратовской областной думы, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый в 2014-2017 годах предоставлял в министерство социального развития Саратовской области ложные сведения о том, что АО "Автокоминат-2" на свои средства осуществляло перевозки льготников, в то время как у предприятия не было для этого транспорта и водителей. На основании ложных сведений депутат получил 450 миллионов рублей субсидий из регионального бюджета, часть из которых распределил между индивидуальными предпринимателями, фактически осуществлявшими пассажирские перевозки при отсутствии законных на то оснований, считает СК. Еще 15 миллионов рублей подозреваемый, по данным следствия, похитил.

"На основании материалов, поступивших из регионального УФСБ России, в отношении 49-летнего депутата Саратовской областной думы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

В документах, размещенных на сайте АО "Автокоминат-2", говорится, что в совет директоров общества входит депутат саратовской облдумы Андрей Беликов. По данным с сайта облдумы, Беликов с июня 2007 года по настоящее время занимает должность генерального директора АО "Автокомбинат-2".