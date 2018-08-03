В Екатеринбурге проверяют информацию о мумии мужчины на детской площадке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге проводит проверку информации о том, что женщина вынесла на детскую площадку мумию мужа, сообщает в пятницу СУ СК РФ по Свердловской области.

Ранее в УМВД по Екатеринбургу со ссылкой на данные очевидцев в соцсетях РИА Новости сообщили, что ЧП произошло вечером в четверг во дворе одного из домов по улице Куйбышева. По словам свидетелей, пожилая женщина волоком на халате вынесла на улицу мумифицированное тело своего умершего супруга и оставила его на детской площадке. В полиции подтвердили информацию об обнаружении останков мужчины, уточнив, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины.

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению об обнаружении скелетированных останков мужчины во дворе жилого дома. По предварительным данным, скелетированные останки местного жителя, 1950 года рождения, обнаружены на улице, у дома по улице Куйбышева в Екатеринбурге", — говорится в сообщении СУ СК.

Следствие уточняет, что при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти не установлено, голова, а также все верхние и нижние конечности у мужчины присутствуют. В ходе проверки выясняется давность и точная причина смерти мужчины. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия.