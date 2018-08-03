В Бурятии недалеко от тоннеля БАМа зафиксировали землетрясение

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Слабый подземный толчок зафиксирован в Северомуйском районе Бурятии, где проходит часть тоннеля Байкало-Амурской магистрали (БАМ), информации о пострадавших или разрушениях не поступало, сообщили РИА Новости в МЧС республики.

По данным сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок зафиксирован 3 августа в 06.38 по Гринвичу (09.38 мск) в Муйском районе Бурятии в точке с координатами 56.15 северной широты и 113.14 восточной долготы. Точка находится в непосредственной близости от поселка Северомуйск и части тоннеля БАМа.

"Был зафиксирован слабый толчок. Информации о последствиях или разрушениях не поступало", — сказал представитель МЧС.