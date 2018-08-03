Главу фонда капремонта Самарской области арестовали на два месяца

САМАРА, 3 авг — РИА Новости. Самарский районный суд арестовал на два месяца врио генерального директора фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова, подозреваемого в покушении на коммерческий подкуп, сообщила пресс-служба суда.

Ранее врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что Архипова задержали сотрудники правоохранительных органов в ходе "проведения в отношении фонда капремонта специальных мероприятий". По информации пресс-службы УФСБ РФ по региону, 31 июля в ходе проведения "оперативного эксперимента" с поличным при получении 222 тысяч рублей от представителя одной из подрядных организаций был задержан брат Михаила Архипова, выступавший в качестве посредника.

"Оперативный эксперимент" провели после того, как силовиками была получена информация о возможной причастности Михаила Архипова к организации незаконной схемы получения "откатов" с руководителей компаний-подрядчиков фонда за содействие в заключении договоров и оплате проведенных ремонтных работ в многоквартирных домах региона. В отношении Михаила Архипова было возбуждено уголовное дело о покушении на коммерческий подкуп, в отношении его брата – о посредничестве в коммерческом подкупе.

"В отношении Архипова М.В., являющегося временно исполняющим обязанности генерального директора… фонда капитального ремонта Самарской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, суд также арестовал на два месяца брата Архипова.