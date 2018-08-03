В Крыму возбудили дело за ненадлежащую организацию детского отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одном из детских оздоровительных учреждений поселка Николаевка Симферопольского района Крыма, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.

Дела возбуждены за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, в июне этого года в детском оздоровительном учреждении, на основании заведомо ложного санитарно-эпидемиологического заключения разместили в целях летнего отдыха 93 детей и 16 сопровождающих.

"Тем самым подвергнув опасности их жизнь и здоровье. В настоящее время дети и сопровождающие размещены в других детских оздоровительных учреждениях Крыма", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следователей, руководство данного учреждения не приняло мер по обеспечению безопасности отдыхающих на пляже, что привело к гибели трех местных жителей, в том числе 4-летнего ребенка, пришедших на указанный пляж для купания в море.

Расследование уголовных дел продолжается.