Жителя Хабаровского края задержали за незаконную продажу 40 кг черной икры

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Хабаровского края за незаконную продажу на территории железнодорожного предприятия 40 килограммов черной икры, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками на территории железнодорожного предприятия задержан 27-летний житель Хабаровского края, который пытался незаконно продать 80 пластиковых пол-литровых контейнеров с икрой калуги амурской. Общий вес икры рыб осетровых видов составил 40 килограммов", — пояснила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.258.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов). В настоящее время оно передано в дальневосточное управление на транспорте СК России для дальнейшего расследования.