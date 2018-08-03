Органы соцзащиты не получали данных о жестоком обращении в семье Хачатурян

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сообщений о жестоком обращении в отношении трех сестер, убивших своего отца, не поступало столичные в органы и учреждения социальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ранее директор школы №1370 Сергей Корышев, в которой обучались две из трех сестер, сообщил РИА Новости, что школа неоднократно обращалась в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки из-за того, что девушки часто пропускали занятия.

"Информация о семейном неблагополучии, фактах жестокого обращения в отношении несовершеннолетних из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не поступала", — сообщили в ведомстве на запрос РИА Новости в пятницу.

Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУ СК России по Москве. Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся.