В Норильске подростки жестоко избили сверстницу и выложили видео в интернет

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Следователи разбираются в инциденте с жестоким избиением девочки-подростка в Норильске, видео которого было размещено в интернете, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

По ее словам, видео избиения девочками-подростками своей ровесницы появилось в интернете 2 августа.

"По предварительным данным, в среду, 1 августа, две школьницы в подъезде одного из многоэтажных жилых домов города Норильска жестоко избили сверстницу. Судя по кадрам, ее пинали и били. Происходящее на камеру мобильного телефона снимали присутствовавшие во время конфликта подростки, которые даже не попытались пресечь насилие со стороны девочек. Возраст подростков около 14 лет", — сказала представитель СК.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.