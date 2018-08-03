В Новосибирске BMW врезался в остановку

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в остановку в Новосибирске, в результате два человека получили легкие травмы, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло в 08.45 (04.45 мск) на остановке "Мелькомбинат".

"По предварительным данным, водитель двигался в сторону Речного вокзала, не справился с управлением и врезался сначала в светофор, потом в павильон на остановке. Пострадали двое мужчин: стоящий на остановке и продавец павильона. Их доставили в медучреждение, осмотрели, оказали помощь и отпустили. У водителя в крови алкоголь не обнаружен", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства инцидента.