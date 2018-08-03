Суд оштрафовал двух жителей Магадана за оскорбление мэра в WhatsApp

МАГАДАН, 3 авг — РИА Новости, Людмила Щербакова. Суд в Магадане признал двух жителей города виновными в оскорблении мэра города Юрия Гришана и приговорил каждого из них к выплате штрафа в размере 15 тысяч рублей, сообщает в пятницу СУСК по региону.

В Магадане минувшей зимой выпало рекордное количество снега. Коммунальные и дорожные службы города не справлялись со снежными заносами, жители массово нанимали частную снегоуборочную технику. В социальных сетях появилось множество критических высказываний в адрес городских властей.

"Следствием и судом установлено, что в период с 31 января по 4 февраля 2018 года двое мужчин … используя различные сетевые псевдонимы, со своих мобильных телефонов разместили в мессенджере WhatsApp в группах "мэру-отставку" и "Снежные дороги Магадана" сообщения, которые содержали оскорбления мэра города Магадана Гришана в неприличной форме в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Данные оскорбительные выражения просмотрели другие участники указанных групп, в связи с чем следствием обоснованно признаны публичными", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в ходе расследования уголовного дела оба обвиняемых признали свою вину и в письменной форме принесли извинения Юрию Гришану, которые тот принял и не возражал против решения следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и назначении обвиняемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

"Мировым судьей города Магадана ходатайство следствия о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по обвинению обоих мужчин в совершении указанного преступления и назначении им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа удовлетворено. Обоим назначен штраф в сумме 15 тысяч рублей", — сообщает ведомство.

Также в рамках расследования данного дела следователи изъяли мобильные телефоны у нескольких жителей областного центра, что вызвало большой общественный резонанс. После проведения следственных действий, все изъятые мобильные телефоны вернули владельцам.