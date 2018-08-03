Паводок на Амуре подтопил почти 200 дачных участков под Хабаровском

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Почти 200 дачных участков подтопило паводком на реке Амур у Хабаровска, сообщает комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите.

"На 3 августа в районе Хабаровска на островах Кабельный, Большой Уссурийский, в поселке Корсаково подтоплено 192 дачных участка. Сохраняется вероятность подтопления сенокосов, посевов, дорог, линий связи, дачных участков и других объектов, расположенных в низинах в пойме реки Амур", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за постоянных дождей в Приамурье растет уровень воды в Амуре и малых реках. Гребень паводка ожидается у Хабаровска в начале августа — уровень реки может превысить пять метров (неблагоприятный уровень — 4,5 метра, опасный — 6 метров).

Глава МЧС Евгений Зиничев накануне сообщал, что 3-4 августа волна паводка дойдет до Хабаровского края. По его словам, Хабаровску ничего не угрожает, но 3-4 тысячи дачных участков могут оказаться подтопленными.