В центре Владивостока иномарка сбила троих пешеходов

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Иномарка сбила троих человек, переходящих дорогу в центре Владивостока, при столкновении с другим автомобилем, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"Полицейскими установлено: 44-летний водитель автомашины Toyota Prius, двигаясь со стороны улицы Пограничной в направлении 1-й Морской, не выдержал безопасной дистанции до впередиидущего транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной Toyota Vitz, водитель которой совершил наезд на трех пешеходов, двигавшихся по пешеходному переходу", — говорится в сообщении.

Травмы получили 37-летняя, 36-летняя женщины и 14-летний мальчик. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Водитель автомобиля Prius имеет стаж вождения 18 лет. В 2018 году к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался. В отношении водителя составлен административный материал, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

По данным местных СМИ, пострадавшие – туристы из КНР.