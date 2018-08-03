В Красноярске ликвидировали пожар на складе

КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Пожарные потушили горящий склад на площади в 1 тысячу квадратных метров в центре Красноярска, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар начался рано утром в полупустом складе молочной продукции на улице Брянской. Пожарным удалось устранить угрозу распространения огня. Погибших и пострадавших нет.

"В 10.23 (06.23 мск) пожар ликвидирован", — сказали в МЧС.

На тушение пожара от МЧС России работают 46 человек и 15 единиц техники.