Двое сахалинских полицейских погибли в ДТП по пути к месту происшествия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг – РИА Новости. Двое сотрудников полиции погибли в четверг в ДТП на Сахалине, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД России.

Оперативная группа полиции направлялась в бухту Тихую Макаровского района для выяснения обстоятельств гибели девушки, которая сорвалась со скалы, сообщили в региональном управлении СК.

"В четверг в 18.30 на 181-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха в районе села Заозерное Макаровского района водитель oyota Land Cruiser Prado выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем полиции "Нива Шевроле", — пояснили в ведомстве.

От полученных травм на месте до приезда скорой помощи скончались инспектор ГИБДД Александр Андрейко и старший следователь следственного отделения Екатерина Петриченко. Еще двоих пассажиров служебной "Нивы" – руководителя следственного отдела и эксперта криминалистической группы ОМВД по Макаровскому району – доставили в Поронайскую ЦРБ.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, служебный автомобиль ехал с соблюдением скоростного режима.

В региональном управлении СК РФ сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.