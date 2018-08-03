Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение силой четыре балла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг – РИА Новости. Землетрясение силой четыре балла ощутили жители Северо-Курильска в пятницу утром по местному времени, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Сегодня утром в Северо-Курильске ощущались подземные толчки силой четыре балла. По нашим данным, землетрясение не привело к каким-либо разрушениям. Угроза цунами не объявлялась", — сказал собеседника агентства.

Как сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 находился в Тихом океане на глубине 9 км в 86 км восточнее Северо-Курильска Сахалинской области и в 330 км южнее Петропавловска-Камчатского.

"Энергетический класс землетрясения составил 12,6", — добавил представитель службы.