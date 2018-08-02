Суд в Подмосковье 16 августа приступит к рассмотрению дела Поткина

ДОМОДЕДОВО, 2 авг – РИА Новости. Домодедовский городской суд Московской области 16 августа начнет рассматривать по существу дело обвиняемого в легализации незаконного имущества националиста Александра Белова (Поткина), сообщили РИА Новости в суде.

"Заседание назначено на 16 августа на 16.30", — сказал собеседник агентства. Поткину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Изначально Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка денег и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также взыскал ущерб в 4,9 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет, который истек 14 апреля.

После этого президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ и вернул дело в части экстремизма на новое апелляционное рассмотрение.

Националисту инкриминируют попытку легализации имущества, полученного преступным путем с суммой ущерба в 300 миллионов рублей, а не 4,9 миллиарда, как было ранее.