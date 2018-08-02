В двух селах КБР восстановили прерванное ураганом энергоснабжение

НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Энергетики восстановили энергоснабжение двух населенных пунктов в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, жители которых остались без света после урагана, прошедшего в понедельник, сообщил глава администрации района Андрей Журавлев.
"Энергоснабжение в Карагаче и станице Солдатской восстановлено", — написал Журавлев в четверг вечером в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Он также выразил благодарность за помощь руководству Кабардино-Балкарии, руководителям организаций, чьи силы и средства были максимально привлечены к восстановлению энергоснабжения.
По состоянию на 01.08.2018 г. энергоснабжение (газ,свет,вода) в Карагаче и станице Солдатской восстановлено. Местная администрация Прохладненского района выражает благодарность за помощь руководству Кабардино-Балкарской Республики, руководителям организаций, чьи силы и средства были максимально привлечены к восстановлению энергоснабжения — силами бригад Прохладненских РЭС, бригад электросетей города Прохладного, бригад из соседних муниципалитетов Кабардино-Балкарской Республики (Майский, Терский, Лескенский,Чегемский районы, Нальчик), дополнительно направленных МРСК Северного Кавказа, бригад филиала АО "Газпром Газораспределения Нальчик", МЧС России по КБР, республиканского Управления дорожного хозяйства и волонтерам.