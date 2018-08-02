В двух селах КБР восстановили прерванное ураганом энергоснабжение

НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Энергетики восстановили энергоснабжение двух населенных пунктов в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, жители которых остались без света после урагана, прошедшего в понедельник, сообщил глава администрации района Андрей Журавлев.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник из-за дождя, града и сильного ветра порывами до 25 метров в секунду в Прохладненском районе было нарушено энергоснабжение в семи населенных пунктах. В некоторых селах частично повреждены кровли частных домов, девять жителей района получили различные травмы, им была оказана амбулаторная помощь. Во вторник электроснабжение было восстановлено во всех населенных пунктах, за исключением селения Карагач и станицы Солдатской.

"Энергоснабжение в Карагаче и станице Солдатской восстановлено", — написал Журавлев в четверг вечером в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Он также выразил благодарность за помощь руководству Кабардино-Балкарии, руководителям организаций, чьи силы и средства были максимально привлечены к восстановлению энергоснабжения.