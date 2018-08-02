Суд продлил до октября домашний арест экс-главе Новомосковска

ВОРОНЕЖ, 2 авг — РИА Новости. Центральный районный суд Тулы продлил до 3 октября домашний арест обвиняемого в превышении должностных полномочий бывшего главы администрации муниципального округа Новомосковск в Тульской области Вадима Жерздева, сообщает в четверг управление судебного департамента региона.
О задержании чиновника 4 июня сообщило местное издание "Молодой коммунар". Управление ФСБ по региону не комментировало информацию, однако, по данным Центрального районного суда Тулы, оно вышло с ходатайством об избрании Жерздеву меры пресечения в виде заключения под стражу. В итоге чиновник был арестован до 3 августа. Защита меру пресечения обжаловала, но 9 июня Тульский областной суд оставил ее без удовлетворения. Однако затем управление ФСБ России по Тульской области обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения чиновнику на домашний арест, и 18 июля данное ходатайство было удовлетворено.
"Постановлением Центрального районного суда города Тулы от 2 августа 2018 года… срок домашнего ареста в отношении главы администрации города Новомосковск Тульской области с установленными ограничениями продлен на 2 месяца, а всего до 2 месяцев 16 суток, то есть до 3 октября 2018 года", — говорится в сообщении.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
По данным Центрального районного суда, экс-чиновнику предъявлено обвинение по статье "использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства". Санкция данной статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Родившийся в Туле Жерздев за годы своей карьеры был депутатом Тульской областной думы, заместителем губернатора области, первым заместителем главы Новомосковска.
Собрание депутатов муниципального образования город Новомосковск 15 июня прекратило полномочия Жерздева, отправив его в отставку по собственному желанию.
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