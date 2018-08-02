Семья красноярского "чиновника-взяточника" просит отправить его на лечение

КРАСНОЯРСК, 2 авг — РИА Новости. Родственники главы Богучанского района Красноярского края Александра Бахтина, который был арестован по подозрению в получении взятки, а позже в состоянии комы переведен из больницы ГУФСИН в красноярскую краевую больницу, просят разрешения отправить его на лечение в Москву, написала на своей странице в Instagram адвокат Бахтина Дарья Кульшина.

Ранее СУ СК РФ по региону сообщал, что возбуждено уголовное дело о получении взятки в 10 миллионов рублей против депутата краевого парламента Юрия Ефимова и главы Богучанского района Красноярского края Александра Бахтина, который уже является подозреваемым в получении взятки по другому делу и был арестован в мае 2018 года. По предварительной версии следствия, подозреваемые получили взятку в сумме 10 миллионов рублей от гражданина КНР за общее покровительство по службе при осуществлении лесозаготовительной деятельности. В конце июля источник в экстренных службах сообщил, что Бахтин впал в кому и переведен из больницы ГУФСИН в красноярскую краевую больницу.

"На фоне ненадлежащего лечения в условиях содержания под стражей у Бахтина А.В. развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, гнойный менингит, отек головного мозга. С учетом тяжелого иммунодефицита это и послужило причиной комы… Бахтин А.В. по-прежнему в коме. Вчера в 9:30 утра родственники и адвокат Бахтина А.В. обратились к следователю за разрешением на его транспортировку в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр гематологии" Министерства здравоохранения РФ (г. Москва), где работают лучшие специалисты по его заболеванию", — написала Кульчина.

Она добавила, что пока ответ не получен.