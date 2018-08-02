Семья красноярского "чиновника-взяточника" просит отправить его на лечение

КРАСНОЯРСК, 2 авг — РИА Новости. Родственники главы Богучанского района Красноярского края Александра Бахтина, который был арестован по подозрению в получении взятки, а позже в состоянии комы переведен из больницы ГУФСИН в красноярскую краевую больницу, просят разрешения отправить его на лечение в Москву, написала на своей странице в Instagram адвокат Бахтина Дарья Кульшина.
"На фоне ненадлежащего лечения в условиях содержания под стражей у Бахтина А.В. развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, гнойный менингит, отек головного мозга. С учетом тяжелого иммунодефицита это и послужило причиной комы… Бахтин А.В. по-прежнему в коме. Вчера в 9:30 утра родственники и адвокат Бахтина А.В. обратились к следователю за разрешением на его транспортировку в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр гематологии" Министерства здравоохранения РФ (г. Москва), где работают лучшие специалисты по его заболеванию", — написала Кульчина.
Она добавила, что пока ответ не получен.