Паводок в ближайшие дни может дойти до Хабаровского края

НОВО-ОГАРЕВО, 2 авг — РИА Новости. Волна паводка, по прогнозу МЧС, в ближайшие дни может дойти до Хабаровского края, президент РФ Владимир Путин поручил сконцентрировать силы и средства на наиболее проблемных участках и оперативно подсчитать возможный ущерб.

"Мы прогнозируем — у нас составлена модель — 3-4 августа следующая волна паводка дойдет до Хабаровского края. Хабаровску ничего не угрожает, но, по нашим прогнозам, 3-4 тысячи дачных участков могут оказаться подтопленными", — сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на встрече с главой государства.

Он доложил, что в настоящее время проводится информирование населения, "приготовлены плавсредства, для того чтобы люди покинули дачные участки, спасли свой урожай". "Мы в этом плане готовы", — заверил министр.

Со своей стороны Путин отметил, что "нужно людей своевременно оповещать о каких-то возможных природных катаклизмах, нужно концентрировать силы и средства на наиболее опасных направлениях". "И вовремя нужно оценить ущерб, который наносится домовладениям и участкам", — добавил президент.

"Коллектив у вас мобилизованный, надеюсь, все будет сделано своевременно", — сказал Путин, обращаясь к главе МЧС.

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