В Петербурге из-за нарушений пожарной безопасности на 90 суток закрыли ТРЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Судебные приставы и сотрудники МЧС закрыли ТРЦ "Питерлэнд" из-за неустраненных нарушений пожарной безопасности на 90 суток, начиная с четверга, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

"В мае 2018 года была проведена внеплановая выездная проверка по контролю ранее врученного предписания ТРЦ "Питерлэнд"… За невыполнение выданного ранее предписания был составлен протокол об административном правонарушении… Решение суда об административной приостановке деятельности объекта сроком на 90 суток было вынесено на основании учета выявленных нарушений в области пожарной безопасности, создания реальной угрозы жизни и здоровью", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили на сайте ТРЦ, комплекс не работает "по техническим причинам".

В пресс-службе УФССП РФ по Санкт-Петербургу РИА Новости подтвердили, что судебные приставы в четверг находятся на территории ТЦ "Питерлэнд". "Судебные приставы работают в "Питерлэнде" сегодня в течение дня", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.