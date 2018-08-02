В Якутии возбудили еще одно уголовное дело о халатности при тушении пожаров

ЯКУТСК, 2 авг — РИА Новости. Следователи в Якутии возбудили очередное уголовное дело о халатности при тушении двух крупных лесных пожаров в Горном районе республики, сообщает пресс-служба СУСК по Якутии.

Ранее следователи возбудили два уголовных дела по фактам халатности при тушении лесных пожаров в Намском и Горном районах Якутии, позже было возбуждено еще одно дело — о халатности при тушении пожара в Сунтарском районе.

"Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Горном районе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту двух крупных лесных пожаров на территории района", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 июля на территории лесничества Малтанинского наслега был обнаружен лесной пожар площадью 54 гектара, в этот же день комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Горного района приняла решение о приостановлении работ в связи с отдаленностью и нехваткой сил и средств. Тушение пожара было возобновлено только 21 июля, а 22 июля его площадь составила уже 13,6 тысячи гектаров. Еще одно возгорание на территории горного района было обнаружено 11 июля. По версии следствия, при его тушении также были допущены просчеты, что привело к увеличению площади пожара с 3 гектаров до 2,4 тысячи гектаров.

"В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств, а также сбор и закрепление доказательственной базы", — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Якутии.

По данным ГУ МЧС Якутии, по состоянию на 2 августа в республике действует 31 лесной пожар на площади более 300 тысяч гектар. Площадь лесных пожаров на территории республики уже превысила прошлогоднюю почти в 2,5 раза. Предварительными причинами возникновения лесных пожаров в Якутии являются сухие грозы и человеческий фактор. Из-за пожаров в республике введен режим ЧС.

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