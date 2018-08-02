В КЧР полицейский избил мужчину и заставил признаться в покупке боеприпасов

ПЯТИГОРСК, 2 авг — РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который избил мужчину и заставил его признаться в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, сообщает следственное управление СК по региону.

"По данным следствия, старший участковый уполномоченный полиции, не имея законных оснований, доставил жителя Черкесска Эдуарда Абдулаева в опорный пункт полиции. Инспектор стал требовать от доставленного признания в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Получив отказ, участковый стал угрожать Абдулаеву применением насилия", — отмечено в сообщении.

По информации СК, после того как инспектору не удалось добиться от Абдулаева желаемого результата, присутствующий при беседе сотрудник полиции взял резиновую палку и нанес ей потерпевшему не менее четырех ударов. "В результате побоев Абдулаев испытал сильную боль, не удержался на ногах и упал на пол, только после этого он согласился оговорить себя в преступлении, которого он не совершал. Затем инспектор привез патроны и положил их в куртку Абдулаева. Спустя некоторое время инспектор доставил в опорный пункт подставных понятых, в присутствии которых произвел изъятие этих патронов у Абдулаева", — сообщили в ведомстве.

В отношении участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Черкесску возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, добавили в СК.