В Барнауле рассмотрят дело циркового педагога, допустившего падение девочки

БАРНАУЛ, 2 авг — РИА Новости. Суд в Барнауле рассмотрит уголовное дело педагога цирковой студии "Арлекино", где 10-летняя воспитанница сорвалась с полутораметровой высоты и получила травмы, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.

Ведомство отмечает, что в начале декабря 2017 года педагог проводила индивидуальное занятие по отработке упражнения на воздушном кольце с воспитанницей цирковой студии.

"Понадеявшись на 5-летний опыт занятий девочки в студии, обвиняемая не прикрепила страховочный трос, а использовала в качестве страховочного элемента расстеленные на полу сцены гимнастические маты, толщиной по 10 сантиметров каждый. При выполнении упражнения на воздушном кольце на высоте около полутора метров над напольным покрытием сцены девочка сорвалась головой вниз. В результате падения ей был причинен тяжкий вред здоровью в виде тупой травмы позвоночника и компрессионного перелома нескольких позвонков", — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия удалось собрать достаточные доказательства, подтверждающие причастность педагога к тяжким последствиям в связи с ненадлежащим выполнением профессиональных обязанностей.

"В отношении 25-летнего педагога возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Педагогу грозит до 4 лет лишения свободы.