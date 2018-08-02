ФСИН проводит проверку сообщений об избиении заключенных в колонии в Чите

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дополнительная проверка проводится в управлении ФСИН по Забайкальскому краю после сообщений СМИ об избиении заключенных, сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.

"В настоящее время по информации, распространенной в СМИ, в УФСИН России по Забайкальскому краю проводится дополнительная проверка", — говорится в сообщении.

По данным УФСИН, 8 июля во время проведения планового осмотра в камерах единого помещения камерного типа сотрудники учреждения обнаружили сквозные отверстия в стенах, которые проделали осужденные для передачи предметов из одной камеры в другую.

"Во время проведения обысковых мероприятий у одного из осужденных было обнаружено лезвие от бритвенного станка. При попытке изъять лезвие осужденный нанес сотруднику резаную рану. В целях пресечения неправомерных действий к осужденному была применена физическая сила в виде загиба руки за спину и наручников", — говорится в сообщении.

Как утверждает УФСИН, также часть осужденных отказались выполнять законные требования сотрудников учреждения — пройти в свободные помещения для обысков, вели себя агрессивно. К ним применили меры принудительного характера: загиб руки за спину и наручники, добавили в управлении. Материалы о применении сотрудниками мер принудительного характера, в том числе видеоматериалы со средств видефиксации, были переданы в прокуратуру по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях для правовой оценки и в следственное управление для принятия процессуального решения, отметили в службе.

Ранее Следственное управление по Забайкальскому краю сообщило, что проверит информацию об избиении заключённых в колонии.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошёл 8 июля, когда один из осужденных отказался подчиниться требованиям сотрудника колонии и порезал его лезвием. После этого сотрудники были вынуждены пресечь действия других заключенных, начавших нарушать порядок, и распылили слезоточивый газ. По информации источника, именно этим обстоятельством объясняется тот факт, что один из заключенных заявил юристам местного правозащитного центра, что его избили сотрудники УФСИН.

Громкий скандал с пытками заключённых произошёл в июне прошлого года в Ярославле. Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова тогда опубликовала "Новая газета". ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

Уже после инцидента в Ярославле заключенный погиб в колонии Брянска — там, по версии СУСК, сотрудник ИК-6 УФСИН по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии. Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия, подозреваемый — заместитель дежурного помощника начальника колонии.