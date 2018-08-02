В Зеленограде сотрудники "Жилищника" спасли тонущую девочку

МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. Спасатели ГБУ "Жилищник" зеленоградского района Савелки спасли тонущую пятилетнюю девочку на Черном озере, сообщила РИА Недвижимость заместитель директора учреждения Марина Мандрон.

По ее словам, инцидент произошел в четверг, 2 августа, в 12:50. Мандрон отметила, что девочка отдыхала на озере вместе с отцом.

Как рассказала замдиректора, она купалась одна на мелководье у берега, но начала уходить под воду. Нетрезвый отец в это время сидел на берегу. На Черном озере во время купального сезона дежурят два спасатели, которые вовремя заметили девочку и быстро вытащили ее из воды, добавила она.

Спасенной девочке, подчеркнула Мандрон, была оказана первая медицинская помощь. По оценкам медиков, состояние ее здоровья не вызывает опасений.

Она также рассказала, что подобный случай произошел на Черном озере 28 июля: спасатели оперативно вытащили из воды мальчика трех-четырех лет. Пострадавший, по словам Мандрон, отдыхал вместе с родителями, которые в момент инцидента находились вдали от воды в состоянии алкогольного опьянения. От медицинской помощи ребенку, отметила замдиректора "Жилищника" района Савелки, родители отказались.