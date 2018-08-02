Мосгорсуд оставил в силе продление испытательного срока Навальному

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе продление испытательного срока по делу "Кировлеса" до 8 июля 2019 года Алексею Навальному, но снял обязанность ходить в инспекцию каждый понедельник, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Симоновский суд Москвы 25 июня продлил на год, до 8 июля 2019 года, испытательный срок Алексею Навальному по делу "Кировлеса" и обязал его четыре раза в месяц отмечаться во ФСИН. Оппозиционера также обязали являться в органы ФСИН каждый рабочий понедельник, четыре раза в месяц.

"Постановление Симоновского суда Москвы изменить", — говорится в решении суда. Таким образом суд исключил обязанность оппозиционера приходить в органы ФСИН каждый рабочий понедельник, четыре раза в месяц.

По решению суда, Навальный будет по-прежнему приходит во ФСИН четыре раза в месяц, однако в любое время.

По закону, во время испытательного срока осужденный должен регулярно посещать контролирующий орган и уведомлять его о смене места жительства. Ранее суды уже неоднократно продлевали Навальному испытательный срок.

Навальный имеет две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Все обвинения оппозиционер категорически отвергает. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.