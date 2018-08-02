Эксперт предупредил об опасности возгорания торфяников в Московском регионе

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Опасность возгорания торфяников в Московском регионе сейчас крайне высока, нужны обильные осадки для того, что бы она миновала, сказал РИА Новости руководитель технического комитета Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг "Союз 01" Николай Матвиенко.
Гидрометцентр объявил на 2 и 3 августа желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности.
"Угроза значительно возрастает, когда жара длится продолжительное время. Здесь главный момент — не температура, а сколько она будет длиться. Горит то, что хорошо высушено. Если торфяник хорошо высушен, недостаточно маленького дождика, нужно, чтобы дожди шли два-три дня", — сказал Матвиенко.