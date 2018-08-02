На теплоходе в Ленобласти, где отравились люди, нарушали санитарные нормы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Условия хранения пищи не соблюдались на теплоходе "Лунная соната" в Ленинградской области, где не менее 100 человек заявили о пищевом отравлении, сообщает в четверг региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Северо-Западным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей по факту отравления в среду пассажиров и членов экипажа теплохода "Лунная соната". По данным СК РФ, о симптомах пищевого отравления сообщили не менее 100 человек, в том числе 11 несовершеннолетних и трое членов экипажа. Теплоход с 270 пассажирами и 120 членами экипажа выполнял речной круиз по маршруту "Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург".

"В ходе санитарно–эпидемиологического расследования выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства… На борту теплохода обнаружена обезличенная пищевая продукция, нарушены условия хранения пищи, не соблюдены правила товарного соседства", — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Ленобласти.

Ведомство отмечает также, что во всех медицинских книжках работников судового пищеблока отсутствуют сведения о результатах анализов на носительство возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии. "У части работников ресторанной службы личные медицинские книжки отсутствовали вовсе", — уточняет управление Роспотребнадзора.

Как информирует ведомство, эксплуатация пищеблока и ресторанов теплохода в настоящее время приостановлена, персонал отстранен от работы. "Круиз приостановлен, пассажиры возвращаются в Санкт-Петербург", — заключает управление Роспотребнадзора по Ленобласти.

Ранее сообщалось, что один из подростков был госпитализирован c диагнозом "острый гастроэнтерит, пищевая токсикоинфекция". Директор ресторана задержана.