В Москве посчитали количество краж электронных денег после изменений в УК

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Свыше 400 краж электронных денег с банковских счетов зафиксировали за два месяца действия изменений уголовного законодательства, согласно которым данный вид краж выделен в отдельную категорию, сообщил заместитель начальника столичного управления МВД Сергей Плахих.

Пункт "г" в часть 3 статьи о краже был добавлен после выхода федерального закона о внесении изменений в УК РФ в конце апреля. Он звучит как "кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". Он применяется, если в действиях преступника отсутствуют признаки мошенничества с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК РФ). Раньше подобные деяния также квалифицировались как кража, но с конца апреля данный вид преступлений выделен в отдельную категорию.

Подозреваемому в краже электронных средств с банковского счета грозит до шести лет лишения свободы.

"За два месяца совершено уже более 400 таких преступлений. Необходимо дополнительно проработать организацию деятельности подразделений полиции по раскрытию преступлений, совершаемых с помощью современных информационных и телекоммуникационных технологий, с учетом изменений в уголовном законодательстве", — пояснил Плахих в ходе выступления на совещании по подведению итогов работы ведомства за первую половину 2018 года.

В ночь на 4 июля с корсчета ПИР-банка в ЦБ злоумышленники вывели, по самым скромным подсчетам, более 58 миллионов рублей, сообщила ранее газета "Коммерсант". По данным издания, это первая успешная хакерская атака 2018 года. В банке подтвердили факт произошедшего. По данным главы "Сбербанка" Германа Грефа, атака была совершена группой Carbanak. При этом в "Лаборатории Касперского" не могут точно назвать организатора преступления. Полиция проводит проверку по данному факту.