На ремонт горевшей пятиэтажки в Кемерово может уйти две недели

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на крыше жилого дома в Кемерово. 2 августа 2018

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на крыше жилого дома в Кемерово. 2 августа 2018

КЕМЕРОВО, 2 авг — РИА Новости. Две недели займет демонтаж и установка новых элементов кровли дома на улице Красная в Кемерово, где утром в четверг произошёл пожар в чердачном помещении и на крыше, сообщает мэрия.

Общая площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Возгорание тушили девять отделений пожарной охраны с использованием трех автолестниц. Погибших и пострадавших нет, было эвакуировано около 50 человек.

"Обследовано состояние кровли здания: в результате воздействия высоких температур и воды потеряна прочность бетона и стропил. Предстоит демонтировать и заменить на новые все пострадавшие конструкции. Демонтаж и установка новых элементов кровли займёт две недели", — говорится в сообщении.

Комиссия, в состав которой вошли специалисты ЖКХ, Госжилинспекции, управляющей компании и соцзащиты, побывала в большинстве квартир пострадавшего дома и составила акты обследования для решения вопроса об оказании материальной помощи. Эта работа продолжается, отметили в мэрии.

По данным властей, восстановлено газоснабжение дома, электросети будут запущены в пятницу, после просушки и проверки. Глава города Илья Середюк поручил проверить электропроводку в каждой квартире и подъездах.

"Жильцы дома при необходимости будут размещены в жилых помещениях маневренного фонда. Сейчас волонтёры помогают им привести в порядок квартиры", — добавили в городской администрации.