На Ямале пьяный водитель въехал в жилой дом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг — РИА Новости. Пьяный водитель не справился с управлением и врезался в жилой дом в городе Салехард (ЯНАО), в результате ДТП травмы получили два пассажира, сообщает региональное управление ГИБДД.

Согласно данным автоинспекции, авария произошла рано утром в четверг на улице Чапаева.

"Водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил наезд на жилой дом. В результате ДТП травмы получили два пассажира", — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что один из пострадавших был госпитализирован.

"Пьяных автомобилистов не останавливает ни лишение водительских прав, ни штрафные санкции, ни даже уголовная ответственность за повторное нетрезвое вождение", — отметили в ГИБДД.

Окружная газета "Красный Север", в свою очередь, отмечает, что подобные происшествия случаются на улице Чапаева в столице Ямала нередко. Так, летом 2016 года две девушки попали в реанимацию после того, как одна из них не справилась с управлением и на скорости въехала в жилой дом.