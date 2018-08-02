Упавший на Кубани вертолет принадлежал ставропольскому предпринимателю

КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-2, который потерпел крушение в четверг на Кубани во время орошения полей, принадлежал ставропольскому предпринимателю, сообщает Южное СУСК РФ на транспорте.

Как ранее сообщало ведомство, по предварительным данным, вертолет потерпел крушение между 8 и 9 часами на территории агрокомплекса около станицы Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края. Управлял машиной пилот 1969 года рождения, житель Ставропольского края. В результате крушения воздушное судно загорелось, пилот погиб. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, изымаются документы хозяйства, которому оказывались услуги, опрашиваются сотрудники предприятия, добавляет управление.

"Судно принадлежало индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в Ставропольском крае", — сообщили в следственном ведомстве.

По данным регионального главка МЧС, в работах по ликвидации аварии было задействовано 28 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС семь человек личного состава и две единицы техники.