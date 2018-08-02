Фирму в Ингушетии подозревают в хищении бюджетных денег

НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении подрядной организации, руководство которой подозревают в хищении более миллиона рублей, выделенных на строительство дома в Назрани для переселения из аварийного жилья, сообщает прокуратура региона.
"Однако до настоящего времени строительно-ремонтные работы в полном объеме не выполнены, дом в эксплуатацию не сдан, жильцы из аварийного жилья не переселены, денежные средства в сумме более одного миллиона, предназначенные для строительства, похищены", — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Ее санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Прокуратура также уточняет, что ранее в отношении должностных лиц администрации Назрани в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей, повлекших существенное нарушение прав жильцов аварийных домов на жилище, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех месяцев ареста.