В Москве в автобусе зарезали мужчину

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пассажир автобуса в ходе ссоры смертельно ранил своего оппонента на севере Москвы, ему предъявлено обвинение, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.

По данным следствия, расследование ведется в отношении 56-летнего мужчины, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть.

"По версии следствия, днем 1 августа между пассажирами автобуса на севере Москвы на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт. В ходе внезапно возникшей ссоры обвиняемый нанес ножом незнакомому мужчине колото-резаное ранение. Пострадавший был незамедлительно доставлен в больницу, где от полученных повреждений скончался", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый признал вину, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.