В Подмосковье школьник погиб от удара током в заброшенном лагере

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Школьник погиб от удара током в заброшенном детском лагере в Подмосковье, следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 1 августа вечером в правоохранительные органы Ступинского района поступила информация, что от удара током на подстанции вблизи заброшенного оздоровительного лагеря "Русская сказка" около деревни Грызлово скончался 14-летний школьник.

По предварительным данным, пятеро ребят в заброшенном лагере зашли внутрь подстанции, где одного из них ударило током.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся опросы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказала Врадий.