В Казани загорелись балкон и кровля пятиэтажного жилого дома

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 60 квадратных метров в Казани, из горящего здания эвакуированы 38 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

"После возгорания на балконе пятого этажа пятиэтажного, пятиподъездного жилого дома № 15 на улице Халева огонь перешел на крышу здания. Площадь пожара, в настоящее время, составляет более 60 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из дома эвакуированы 38 человек.