У агрокомплекса на Кубани, где разбился вертолет, изымают документы

На месте крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека. 2 августа 2018

На месте крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека. 2 августа 2018

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следователи изымают документы и опрашивают сотрудников агрокомплекса в Красноармейском районе Краснодарского края, над полем которого разбился вертолет Ми-2, в результате чего погиб пилот, говорится в сообщении СК РФ в мессенджере ТамТам.

Вертолет потерпел крушение около 9.20 мск в районе станицы Новомышастовская при осуществлении авиационно-химических работ. Пилот погиб. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что после падения воздушное судно полностью сгорело.

Как сообщает региональный главк МЧС, информация о крушении вертолета Ми-2, проводящего орошение полей, поступила в Центр управления кризисными ситуациями ГУМЧС России по Краснодарскому краю в 10.00 мск.

"После гибели 49-летнего пилота следователи изымают документы и опрашивают сотрудников агрокомплекса, которому оказывались услуги по орошению полей, а также индивидуального предпринимателя, являющегося владельцем вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.