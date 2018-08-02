В Челябинской области четверо детей пострадали в ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Грузовой автомобиль столкнулся с "Ладой Ларгус" на трассе в Челябинской области, в результате ДТП пострадали четверо детей, они госпитализированы, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, ДТП произошло в четверг в 09.20 (07.20 мск) на 1 километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск.

"Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля Ford Transit, житель Оренбурга, не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с остановившимся перед ним на запрещающий сигнал светофора автомобилем "Лада Ларгус". В легковом автомобиле находилась семья из Челябинска. В результате аварии четверо несовершеннолетних детей получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Полиция уточняет, что детей госпитализировали. Сотрудники ГИБДД по факту ДТП проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшей аварии, добавляется в сообщении.