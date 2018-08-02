МАК создал комиссию по делу о жесткой посадке "Корвета" в Подмосковье

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию жесткой посадки легкомоторного самолета в Серпуховском районе Московской области, сообщается на сайте комитета.
"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.
По данным регионального главка МЧС, у самолета-амфибии "Корвет" отказал правый двигатель, после чего воздушное судно жестко приземлилось без возгорания.