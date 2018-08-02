МАК создал комиссию по делу о жесткой посадке "Корвета" в Подмосковье

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию жесткой посадки легкомоторного самолета в Серпуховском районе Московской области, сообщается на сайте комитета.

В среду представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета под Серпуховом недалеко от аэродрома Дракино. Межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту инцидента.

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, у самолета-амфибии "Корвет" отказал правый двигатель, после чего воздушное судно жестко приземлилось без возгорания.